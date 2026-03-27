Android 17 позволит улучшить качество фото во всех приложениях

Вы можете делать отличные снимки в стандартном приложении камеры, но вот в сторонних сервисах, будь то Telegram или Twitter, качество часто заметно хуже. Android 17, похоже, решит эту давнюю проблему.

Почему это происходит? Сторонние приложения не имеют доступа ко всем возможностям камеры устройства и тем более алгоритмам обработки изображения.

В Android 17, если верить СМИ, появится «поддержка расширений камеры от производителей». Проще говоря, компании смогут делиться своими фирменными технологиями с другими приложениями. Например, улучшенные ночные снимки, HDR или ИИ-функции.

Однако всё будет зависеть от производителей смартфонов и разработчиков приложений. Первые должны открыть доступ к своим технологиям, а вторые — внедрить их в своё ПО.