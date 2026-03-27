Обнаружен аналог ранней Солнечной системы

Астрономы продолжают изучать разнообразие планетных систем во Вселенной. Свыше 6 000 экзопланет уже открыто, но особенно ценны наблюдения объектов, формирующихся вокруг молодых звезд. Недавно исследователи объявили о второй планете в системе WISPIT 2 — WISPIT 2-c. Описание открытия опубликовано в статье «Прямое спектроскопическое подтверждение молодой встроенной протопланеты WISPIT 2c» в журнале Astrophysical Journal Letters.

Звезда WISPIT 2 расположена примерно в 437 световых годах и имеет массу около 1,08 солнечной. Она еще не вступила в стадию устойчивых термоядерных реакций, что делает ее удобным объектом для изучения формирования планет. По своим характеристикам система считается аналогом ранней Солнечной системы и позволяет понять, как могли возникать планеты вокруг нашего Солнца.

Две планеты и их наблюдение

Первая планета, WISPIT 2-b, была обнаружена с помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) и инструмента SPHERE, способного получать высококонтрастные изображения. Ее снимок даже стал «Фотографией недели» ESO.

Вторая планета, WISPIT 2-c, примерно вдвое массивнее и находится ближе к звезде — на расстоянии около 14 а.е., тогда как WISPIT 2-b обращается на расстоянии 57 а.е.

Изображение WISPIT 2-c получено с помощью инструмента VLTI/GRAVITY+. Анализ спектра выявил углекислый газ в атмосфере, что подтверждает ее планетную природу.

«Прямое спектроскопическое подтверждение важно, потому что астрономические данные могут содержать аномалии, а фоновые звезды иногда имитируют планеты», — говорит ведущий автор исследования Хлоя Лоулор.

Что это дает науке

WISPIT 2 выделяется сложной структурой протопланетного диска с кольцами и промежутками, где формируются планеты на разных расстояниях от звезды. Система напоминает PDS 70, где также наблюдаются две формирующиеся планеты.

«WISPIT 2 — лучший на сегодняшний день взгляд на наше собственное прошлое. Возможно, там формируется третья планета, массой с Сатурн», — отмечает Лоулор.

Обе известные планеты находятся в промежутках диска, и наблюдения указывают на еще один такой промежуток дальше от звезды. В будущем Чрезвычайно большой телескоп ESO (ELT) с зеркалом 39 метров может напрямую зафиксировать этот объект.

Современные технологии наблюдения

Такие результаты стали возможны благодаря модернизированному инструменту GRAVITY+, который способен фиксировать слабые объекты рядом с яркой звездой.

«Это открытие демонстрирует удивительный потенциал нашего оборудования», — отмечает Ришель ван Капеллевен из Лейденской обсерватории.

Наблюдения системы WISPIT 2 помогают понять, как формируются многопланетные системы, включая нашу.

«Эти данные позволяют изучать не отдельные планеты, а целую систему, что раньше было невозможно», — поясняет соавтор исследования Кристиан Гински.

WISPIT 2 и подобные ей системы служат естественной лабораторией для изучения формирования и эволюции планет. По мнению авторов, орбитальные расстояния в WISPIT 2 и PDS 70 могут указывать на определенные «зоны» образования газовых гигантов, хотя это пока лишь гипотеза.