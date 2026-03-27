США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

Европейский союз не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании. Об этом заявил посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер. Его процитировал канал CNBC.

© Lenta.ru

По его словам, если ЕС хочет быть частью экономики искусственного интеллекта, то ему нужны центры обработки данных и доступ к аппаратному обеспечению, которые есть в США. И если европейские власти не хотят лишиться всего этого, то они должны пересмотреть свое отношение к американским техногигантам, которые могут задуматься о своих перспективах на рынке ЕС.

До этого глава антимонопольного ведомства блока Тереса ​​Рибера заявила, что «все компании, работающие в ЕС, должны соблюдать наши законы и уважать европейские ценности».

В апреле прошлого года Европейская комиссия оштрафовала компании Apple и Meta (в России признана экстремистской и запрещена) на сотни миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках. Первую наказали на 500 миллионов евро, а вторую — на 200 миллионов.

В марте того же года французская антимонопольная служба оштрафовала Apple на 150 миллионов евро.

В декабре 2025 года Европейская комиссия Google, который выставили власти ЕС, составил 3,45 миллиарда долларов.