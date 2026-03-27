Чат-бот Gemini научился работать с переписками из ChatGPT и других ИИ

Компания Google представила новые инструменты для своего ИИ-ассистента Gemini, которые позволяют переносить данные и историю переписки из других чат-ботов, включая ChatGPT и Claude. Обновление направлено на упрощение перехода пользователей между сервисами. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Функция включает так называемые «инструменты переключения», с помощью которых можно импортировать «память» – персональные данные, предпочтения и контекст общения – а также полные архивы диалогов. Это избавляет пользователей от необходимости заново «обучать» ассистента.

Для переноса персональных данных Gemini предлагает специальный запрос, который пользователь вводит в текущий чат-бот, после чего полученный ответ копируется обратно в систему Google. Таким образом, сервис получает ключевую информацию о пользователе, включая интересы и личные детали, и может быстрее адаптироваться.

Историю переписки можно загрузить в виде ZIP-архива, что поддерживается большинством популярных ИИ-сервисов. После импорта пользователи получают доступ к прошлым диалогам и могут продолжить общение с того же места, а также искать информацию внутри старых чатов.

Обновление происходит на фоне конкуренции на рынке ИИ-ассистентов. По данным OpenAI, ChatGPT уже достиг 900 млн активных пользователей в неделю, тогда как Gemini ранее сообщал о более чем 750 млн активных пользователей в месяц. Новый функционал призван усилить позиции Google в борьбе за внимание пользователей.