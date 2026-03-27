В Египте нашли второго Сфинкса

Исследователи, использующие спутниковую радиолокационную технологию, предположили, что под песками плато Гиза может находиться второй Сфинкс — зеркальное отражение знаменитого монумента. О своей находке рассказал в подкасте Matt Beall Limitless итальянский ученый Филиппо Бионди, передает Daily Mail.

Намеки на существование «близнеца» легендарного стража, по словам исследователей, содержатся на стеле Снов, расположенной между лапами Большого Сфинкса. Древний артефакт изображает двух сфинксов, что может указывать на наличие второго монумента, высеченного в камне более 3000 лет назад.

Бионди заявил, что линии, проведенные от пирамид к известному Сфинксу, указывают на идентичное зеркальное место, где, предположительно, находится скрытая структура.

«Мы обнаружили точную геометрическую корреляцию, 100-процентную корреляцию в этой симметрии. Мы с большой уверенностью можем заявить об этом — наша уверенность составляет около 80 процентов», — отметил ученый.

Данные спутникового радара, способного фиксировать незначительные колебания земной поверхности, указывают на массивное сооружение, скрытое под 55-метровой насыпью из затвердевшего песка. Предварительные результаты сканирования показывают, что вертикальные шахты и проходы под предполагаемым объектом поразительно похожи на те, что уже обнаружены под оригинальным Сфинксом.

Помимо возможного существования второго монумента, исследователи полагают, что находки свидетельствуют о наличии обширного подземного комплекса под всем плато Гиза. Под плато Гиза находится «нечто очень огромное», что сейчас исследуется. Это подземная мегаструктура, заключил Бионди.