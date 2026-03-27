Представлены смартфоны iQOO Z11x и iQOO Z11

В Китае состоялась презентация смартфонов iQOO Z11 и Z11x.

Новинки относятся к среднему ценовому сегменту и делают акцент на производительности и автономности.

iQOO Z11

iQOO Z11 получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800×1260 пикселей и тонкими рамками. Частота обновления достигает 165 Гц. Максимальная яркость – до 2000 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8500 в сочетании с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Используется система жидкостного охлаждения 7K Ice Dome VC.

Основная камера двойная:

50 Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.79 и OIS;

2 Мп датчик глубины.

Поддерживается запись видео в 4K. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора достигает 9020 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также обратная зарядка для других устройств. Смартфон имеет защиту IP68 и IP69. Кроме того, он прошёл ряд испытаний по военным стандартам, подтверждающих прочность и надёжность. Размеры: 163,72×76,17×8,25 мм, вес – 216,5 грамм.

iQOO Z11x

iQOO Z11x оснащён 6,76-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2344 пикселя, частотой обновления до 120 Гц, плотностью 382 ppi, пиковой яркостью до 1200 нит и 83% охватом цветового пространства NTSC. Заявлена защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон работает на 4-нм 8-ядерном чипсете MediaTek Dimensity 7400 Turbo в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Основная камера двойная:

50 Мп основной сенсор с диафрагмой f/2.45;

2 Мп датчик глубины.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 7200 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 44 Вт. Устройство поддерживает 5G, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, а также системы навигации GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo и QZSS. Среди датчиков – акселерометр, датчик освещённости, электронный компас, датчик приближения и гироскоп.

Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и получит 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Размеры: 166,6×78,4×8,4 мм, вес – 219 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Новинки уже поступили в продажу в Китае. iQOO Z11x доступен в цветах Prismatic Green и Titan Black. iQOO Z11 предлагается в вариантах Floating Light, Sky White и Midnight Black.

Цена iQOO Z11:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 2299 юаней ($333);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 2499 юаней ($362);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 2799 юаней ($405);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ – 2999 юаней ($434);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ – 3399 юаней ($492).

Цена iQOO Z11x: