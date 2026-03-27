Найдена монета XVI века, подтвердившая местоположение испанской колонии

Археологи из Центра исторических и гуманитарных исследований Чили нашли серебряную монету, которая позволила точно определить место одной из самых известных неудавшихся колоний Южной Америки — Пуэрто-дель-Хамбре, или «Порт Голода», основанной в 1584 году испанским мореплавателем Педро Сармьенто де Гамбоа.

Монета как ключ к истории

Найдена серебряная монета достоинством восемь реалов Филиппа II на участке Рей Дон Фелипе — изначальном названии поселения. Исследователи подтвердили, что ее намеренно положили под первый камень церкви во время ритуала основания города, описанного в хрониках XVI века.

«Он был найден именно там, где, согласно историческим источникам, он должен был находиться — на каменной поверхности внутри небольшого церковного здания», — отметила руководитель проекта Соледад Гонсалес Диас из Университета Бернардо О'Хиггинса.

Такая точность превращает артефакт в ориентир для реконструкции всей планировки колонии — от домов до складов и оборонительных сооружений.

«Он напрямую взаимодействует с письменными источниками, позволяя связать повествование и ландшафт», — добавил археолог Симон Урбина.

Технологии помогают археологии

Исследование проводилось без масштабных раскопок. Команда использовала высокоточную геолокацию и металлообнаружительные системы, сканируя землю на наличие аномалий.

«Мы зафиксировали сильный сигнал, но не знали, что это такое, пока не начали целенаправленные раскопки», — объяснил Франсиско Гарридо из Национального музея естественной истории Чили.

Такой метод демонстрирует переход к точной, основанной на данных археологии: меньше разрушений, больше конкретики.

Монета в глобальном контексте

Эта «Real de a Ocho» — одна из первых по-настоящему глобальных валют, чеканившаяся в Потоси (современная Боливия) и обращавшаяся в Европе, Америке и Азии, включая Китай и Филиппины. На одной стороне монеты изображен иерусалимский крест, на другой — герб Филиппа II, что подчеркивает ее символическое, экономическое и политическое значение.

Судьба колонии

Рей Дон Фелипе был создан, чтобы закрепить контроль Испании над Магеллановым проливом — стратегическим морским маршрутом между Атлантикой и Тихим океаном. Однако суровые климатические условия, изоляция и нехватка пищи быстро привели к катастрофе. Через несколько лет колонию покинули, а большинство поселенцев погибло. В 1587 году англичанин Томас Кавендиш нашел эти руины и назвал место «Порт Голода», название сохранилось до наших дней.

Для историков и археологов монета стала связующим звеном между документальными источниками и современным ландшафтом Магелланова пролива.