WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) выкатывает сразу целую пачку новых функций — от ИИ-подсказок для ответов до более удобной очистки памяти и редактирования фотографий прямо в чате. Но самое заметное обновление связано с Writing Help — инструментом, который теперь сможет не только помогать редактировать текст, но и предлагать готовые ответы на основе переписки.

Эта функция появилась у WhatsApp ещё прошлым летом: с её помощью можно было переформулировать сообщение, проверить его или поменять тон. Теперь Meta (признана экстремистской и запрещена в России) решила пойти дальше и сделать так, чтобы искусственный интеллект помогал подбирать ответ как надо.

Идея здесь понятная: удержать пользователя внутри самого WhatsApp, чтобы он не бегал за помощью в сторонние сервисы вроде ChatGPT. Правда, реакция на такую функцию наверняка будет смешанной. Одно дело — попросить ИИ помочь с письмом или деловым текстом, и совсем другое — использовать его для переписки с друзьями или семейным чатом.

В компании при этом уверяют, что конфиденциальность сообщений сохраняется, даже если пользователь включает Writing Help.

Кроме ИИ-ответов, WhatsApp добавляет и более практичные вещи. Например, теперь можно будет освобождать место в памяти точечно, удаляя крупные файлы прямо внутри конкретного чата, не снося всю переписку целиком. То есть история сообщений может остаться, а тяжёлые медиафайлы — уйти.

Ещё одно заметное обновление — работа с изображениями. Теперь Meta AI сможет помогать редактировать фото прямо в чате: убирать лишние объекты, менять фон или применять другой стиль.

Также WhatsApp расширяет возможности переноса данных. Пользователи смогут переносить историю чатов с iPhone на Android, а также между устройствами внутри одной платформы. Плюс на iOS наконец появится возможность держать два аккаунта WhatsApp одновременно — на Android такая функция уже есть давно.

Все эти функции уже начали постепенно разворачивать, и вскоре они должны стать доступны всем пользователям.

