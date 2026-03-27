Прошли первые испытания прототипа термоядерного космического двигателя

Британская компания Pulsar Fusion сообщила о важном этапе в разработке космического двигателя нового типа. Как передает источник, инженерам впервые удалось получить и удержать плазму в выхлопной системе экспериментальной установки Sunbird.

Испытание показало, что конструкция сопла способна направлять заряженные частицы — по сути, раскаленный ионизированный газ — с помощью магнитных и электрических полей. Именно так в теории должны «выбрасываться» продукты термоядерной реакции, создавая тягу.

О демонстрации объявили на конференции MARS в Калифорнии. Мероприятие вел Джефф Безос, а сам эксперимент проходил в Великобритании и транслировался в прямом эфире.

Зачем вообще удерживать плазму

Ключевая задача на этом этапе — не разогнать двигатель до рекордных скоростей, а научиться контролировать плазму внутри выхлопного канала. Это одно из самых сложных мест любой термоядерной установки: вещество разогрето до экстремальных температур и стремится «разбежаться» во все стороны.

В первых тестах использовали криптон. Этот газ легко ионизируется, то есть превращается в плазму, и ведет себя предсказуемо. Благодаря этому инженеры смогли наблюдать, как поток движется внутри сопла, не рискуя оборудованием.

Что дальше

Следующий этап — уже более «практичный». Команда планирует измерить тягу и скорость истечения плазмы. Для этого задействуют специальные датчики и системы балансировки, которые фиксируют даже минимальные силы.

Параллельно идет работа с Управление по атомной энергии Великобритании. Исследователи изучают, как нейтронное излучение влияет на материалы реактора. Это одна из главных проблем термоядерной энергетики: со временем радиация буквально разрушает конструкцию.

«Программа Sunbird продемонстрировала это достижение вживую в Калифорнии на конференции MARS, которую вел Джефф Безос. Нет лучшей платформы для того, чтобы поделиться результатами первого испытания, чем здесь», — сказал генеральный директор Ричард Динан.

Большой шаг для космических путешествий

Сегодня космические аппараты используют два основных типа двигателей. Химические дают мощный старт, но быстро «выдыхаются». Электрические, наоборот, экономичны, но разгоняют корабль слишком медленно.

Термоядерная тяга в теории сочетает оба подхода. Она может обеспечить и высокую силу, и огромную скорость истечения — то есть возможность быстрее добираться до других планет и перевозить больше грузов. Это критично для будущих проектов: строительства орбитальных станций, лунных баз или инфраструктуры на Марсе.

В планах компании — усилить установку за счет сверхпроводящих магнитов. Они создают более мощные поля и позволяют работать с плотной, энергичной плазмой.

Также компания рассматривает переход к так называемым безнейтронным реакциям. Если удастся их реализовать, уровень радиации резко снизится, а значит, двигатели станут безопаснее и долговечнее. Пока речь идет о ранней стадии. Сам факт получения и удержания плазмы — это не готовый двигатель, а подтверждение, что базовая идея работает. Но без этого шага дальнейшее развитие было бы невозможно.

Конечная цель остается прежней: создать установку, которая позволит быстрее и эффективнее перемещаться по Солнечной системе — и сделать космические проекты экономически жизнеспособными.