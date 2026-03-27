В Android 17 готовят умный режим ускоренной зарядки смартфона

В Android 17 разработчики готовят ещё одну небольшую, но вполне полезную функцию. В коде Android 17 Beta 3 нашли упоминания нового режима «Приоритетная зарядка» (Priority Charging), он должен помогать быстрее зарядить смартфон в те моменты, когда времени в обрез.

Судя по описанию, если включить этот режим, система временно поставит на паузу фоновую активность — например, обновления приложений и другие процессы, которые незаметно потребляют ресурсы устройства. За счёт этого больше энергии должно уходить непосредственно на зарядку аккумулятора.

При этом полностью «отключать жизнь» смартфона режим не собирается. Входящие звонки и СМС, как следует из найденных строк кода, всё равно будут приходить в обычном режиме.

Google также, судя по всему, рассчитывает, что функция будет работать в паре с адаптером мощностью от 30 Вт. То есть это не просто программный тумблер для галочки: компания явно хочет, чтобы Priority Charging использовался вместе с достаточно быстрым зарядным устройством.

Ещё один важный момент — контроль температуры. Быстрая зарядка почти всегда означает дополнительный нагрев, и в описании функции прямо говорится, что смартфон будет сам следить за температурой и удерживать аккумулятор в безопасных пределах. Google явно пытается сделать ставку на более умное распределение ресурсов и аккуратную работу с аккумулятором.

Пока Priority Charging в пользовательских настройках не видно. То есть функция, скорее всего, всё ещё находится в разработке или тестируется в фоновом режиме. Поэтому гарантии, что она доберётся до финальной версии Android 17, пока нет.