«Природа дает сигнал»: ученые предупреждают о поворотных событиях в 2026 году

На морском побережье Вьетнама 22 марта обнаружили четырехметрового сельдяного короля — рыбу, которую в народе называют рыбой Судного дня. Обычно этот глубоководный обитатель скрыт от глаз человека толщей воды более 900 метров, поэтому его появление на поверхности традиционно вызывает ажиотаж и порождает множество гипотез, передает aif.ru.

Как объяснил в беседе с изданием океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический, сам по себе сельдяной король не является предвестником катастрофы. Рыба может подниматься на поверхность из-за глубинных землетрясений или других аномалий. Однако ученый обратил внимание на тревожную динамику: сообщения о встречах с ремень-рыбой поступают с разных уголков планеты с особой регулярностью. За последние месяцы ее находили в Мексике, Тасмании и на Филиппинах.

Таврический отметил, что «это в последнее время случается довольно часто». По его словам, 2026 год станет поворотным, будет еще много необычного. Также собеседник подчеркнул, что «природа дает сигнал людям».

По словам океанолога, участившиеся аномальные явления — от погодных катаклизмов до необычного поведения морской фауны — объясняются комплексом факторов, включая физическое воздействие человека на экосистемы и более тонкие материи. Как заявил Таврический, «нет равновесия». Он добавил, что «все живое это чувствует».

Сельдяной король — настоящий реликт, появившийся в Мировом океане еще в меловом периоде. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал 11 метров в длину и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В фольклоре многих стран, особенно в Японии, считается, что его появление предвещает землетрясения и цунами.