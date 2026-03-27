Lunnen выпустил беспроводные клавиатуры с поддержкой macOS и Windows

Бренд Lunnen представил первую линейку беспроводных клавиатур - Lunnen Work.

В нее вошли четыре модели, которые могут подключаться к трем устройствам на macOS, iOS, Android и Windows, что позволит работать с несколькими гаджетами и переключаться между ними комбинацией клавиш.

В серии представлены клавиатуры размеров S, M и L, а также модель L Pad с держателем для планшета или смартфона. Версия S - самая компактная, M дополнена блоком стрелок, а L включает цифровые клавиши (нампад) для работы с таблицами и расчетами.

Модели S, M, L выполнены в устойчивом к царапинам алюминиевом корпусе, а модель L Pad - в пластиковом, усиленном металлической пластиной. Они снабжены белой подсветкой клавиш с регулировкой яркости.

Используется ножничный механизм клавиш. Все версии оснащены аккумулятором 1 000 мАч, заявлена автономность до 324 часов с включенной подсветкой.

В комплекте - кабель USB-C для зарядки, USB-приемник и инструкция.

Цены на новинки стартуют с отметки 2990 рублей.