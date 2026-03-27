Китай запустит первую экспериментальную миссию по планетарной защите

Китай запустит в конце 2027 года экспериментальную миссию по испытанию отклонения орбиты астероида. Цель - поразить небольшой астероид в дальнем космосе, чтобы незначительно изменить его траекторию и изучить последствия удара, сообщает New-Science.ru.

Специалисты убеждены: даже самое малое изменение орбиты любого потенциально опасного астероида может иметь значение, если применить его с опережением в несколько лет. В данном случае, по замыслу китайских конструкторов, речь идет о корректировке примерно на 3-5 сантиметров.

Проект представлен на Второй конференции по развитию коммерческой космической отрасли и выставке коммерческого космоса в Шэньчжэне провинции Гуандун. Миссия будет запущена ракетой "Чанчжэн-3B/E" с космодрома Сичан. На борту будут два зонда: один предназначен для наблюдения, а другой спроектирован для столкновения с астероидом.

Особых подробностей об этих аппаратах пока нет. Зато уже известно, на какой звездный объект они будут направлены: это астероид 2016 WP8, пересекающий орбиту Земли и совершающий один оборот вокруг Солнца примерно за 341 день. Он небольшой: диаметр может составлять менее 40 метров. Точнее неизвестно. В любом случае порядок "размера" вполне подходящий для такого рода испытаний без риска.

Как отмечается, выбирали нужный астероид долго: и чтобы добраться до него легко, и чтобы он был интересен с научной точки зрения. Так, рассматривались и другие кандидаты - астероид 2020 PN1 размером не более 70 метров, VL5 2019 диаметром около 40 метров, 2015 XF261 диаметром примерно 30 метров.

Расписание миссии такое. Первый аппарат достигнет астероида в начале 2029 года, после сближения с Венерой. Его задача - изучить объект: форму, вращение, поверхностные характеристики. Точно так, как это сделает летом 2026 года "Тяньвэнь-2" с астероидом 469219 Камооалева, чтобы затем доставить образцы на Землю. А в апреле 2029 года второй зонд столкнется с 2016 WP8 со скоростью около 10 км/с.

Если все получится, то Китай станет второй страной после США, сумевшей изменить орбиту небесного тела. Напомним: 27 сентября 2022 года американский зонд DART врезался в астероид Диморф, несколько изменив его орбиту. Диморф - небольшой астероид, его диаметр всего около 160 метров, и он спутник более крупного астероида Дидим. Диморф не представлял никакой опасности для Земли. Это был чисто научный эксперимент. Как рассказали ученые, их задачей было отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для нашей планеты астероидов или комет специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Кстати, тот эксперимент превзошел все ожидания: орбита Диморфа сократилась на 33 минуты! В июле 2023 года появилась информация, что космический телескоп "Хаббл" зафиксировал рой валунов, выброшенных из астероида Диморф в результате столкновения. 37 обнаруженных объектов имели размеры от 1 до 6,7 м в диаметре. Они удалялись от астероида со скоростью около 1 км/ч.

В настоящее время специалисты каталогизировали более 26 тысяч околоземных тел, из которых свыше 2100 считаются потенциально опасными. Большинство из них не представляют непосредственной угрозы, однако, как подчеркивают эксперты, некоторые могут нести серьезные риски.

Поскольку последствия столкновений могут затрагивать всю планету, международное сотрудничество - важнейший элемент будущей системы защиты. Успех китайской миссии предоставит второе практическое подтверждение эффективности технологии отклонения астероидов.