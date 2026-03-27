Описан ключевой недостаток ноутбуков на Windows

Популярный блогер Маркес Браунли, имеющий почти 21 миллион подписчиков, описал ключевую проблему ноутбуков на Windows. Ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Браунли напомнил, что недавно Apple представила дешевый MacBook Neo на основе чипа от iPhone. Блогер заявил, что у ноутбука за 600 долларов (50 тысяч рублей) практически нет конкурентов на рынке из-за того, что все доступные модели на Windows имеют одинаковые недостатки.

Ключевой проблемой портативных персональных компьютеров (ПК) специалист назвал отсутствие оптимизации и стабильности. По его словам, Apple делает хороший продукт, так как сама производит железо, процессор и операционную систему (ОС). У конкурентов может быть мощное железо, но, например, Windows с ее проблемами «ломает ощущение премиальности».

В качестве примера Маркес Браунли привел Dell XPS 14 — отличный, по его мнению, ноутбук на Windows. Однако при первом запуске блогер потратил 45 минут, чтобы настроить ОС. В устройстве за 2000 долларов (165 тысяч рублей) ютубер нашел всплывающую рекламу антивируса McAfee, а Windows начала навязывать ему функции искусственного интеллекта (ИИ).

Браунли подытожил, что Windows-ноутбуки все еще нужны, несмотря на превосходство Apple. Например, компьютеры Mac хуже справляются с видеоиграми.

Ранее компьютер Apple MacBook Neo, созданный на основе чипа от iPhone, оказался мощнее ноутбука с Windows в стресс-тесте производительности. Блогер Hardware Canucks выяснил, что Neo смог открыть 60 приложений, тогда как модель Lenovo Legion выключилась на этой задаче.