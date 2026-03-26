Бобры строят не просто плотины, а природные поглотители углерода

Участки рек, перестроенные бобрами, могут не просто временно задерживать углерод, а накапливать его в донных отложениях, мертвой древесине и подповерхностных водах в масштабах, заметно превосходящих естественный фон. Исследование проводилось в северной Швейцарии на 800-метровом участке ручья, который евразийские бобры (Castor fiber) превратили в цепочку прудов и болот.

Авторы впервые собрали для такой системы практически полный углеродный баланс: они учли не только выбросы углекислого газа и метана, но и перенос растворенного и взвешенного углерода, накопление осадков, биомассу и гидрологию участка. Результат оказался неожиданно мощным: в год бобровое болото поглощало в среднем 98,3 ± 34,4 тонны углерода, оставаясь чистым поглотителем, несмотря на сезонные выбросы CO₂. Это примерно 26% всего поступающего на участок углерода.

Ключевой механизм оказался не самым очевидным. Главную роль в поглощении играл не рост растений и даже не осаждение органики, а удержание растворенного неорганического углерода в подповерхностных слоях — именно этот поток обеспечивал больше половины всего годового эффекта. Проще говоря, бобровые плотины замедляют воду, меняют гидрологию и заставляют часть углерода «застревать» в системе — уходить в грунтовые воды, осаждаться в виде карбонатов или включаться в более стабильные формы хранения. Без учета этого механизма, подчеркивают авторы, исследуемый участок вообще выглядел бы не поглотителем, а небольшим источником углерода. Именно поэтому, по мнению ученых, многие прежние оценки роли бобров в климатическом балансе могли быть заниженными: они плохо учитывали судьбу растворенного неорганического углерода, хотя в речных системах это одна из ключевых форм переноса углерода.

При этом бобровое болото нельзя назвать «идеальной ловушкой» без потерь. Летом, когда уровень воды падает, часть осадков оголяется, и из них активно выделяется углекислый газ. Именно выбросы CO₂ из обнаженных донных отложений оказались главным каналом потерь углерода в системе. Но даже они не перекрывали общий положительный баланс. Выбросы метана, который часто считают главным климатическим аргументом против заболачивания, в этом исследовании оказались surprisingly скромными: по массе углерода они составили менее 0,1% годового баланса, а в пересчете на вклад в глобальное потепление — около 1% от общего климатического эффекта системы.

Это особенно важно, потому что предыдущие работы по бобровым болотам, в основном из торфяных и бореальных ландшафтов Северной Америки, часто фиксировали более высокие выбросы парниковых газов. Авторы швейцарского исследования полагают, что европейские умеренные экосистемы без торфяных почв могут вести себя иначе, и нынешние глобальные оценки выбросов из бобровых болот, возможно, переоценивают их «метановую цену».

Еще более впечатляющими оказались долгосрочные расчеты. За 13 лет существования исследуемого бобрового участка ученые зафиксировали активное накопление углерода в донных отложениях и мертвой древесине затопленного прибрежного леса. Если экстраполировать эти процессы на весь жизненный цикл системы — примерно 33 года, пока болото не заполнится осадками и не станет менее пригодным для активной бобровой инженерии, — общий запас связанного углерода может достичь 1194 тонн, или около 10,1 тонны углерода на гектар в год.

По оценке авторов, это почти на порядок больше, чем накопилось бы здесь без вмешательства бобров. Для сравнения они построили контрфактический сценарий того же ручья без плотин и заболачивания: в таком случае участок оставался бы почти нейтральным, поглощая всего 0,5 ± 1,9 тонны углерода в год. Иными словами, бобры в буквальном смысле перестраивают верховья рек из слабого фонового элемента углеродного цикла в активный биогеохимический узел, где углерод не просто проходит транзитом, а задерживается и консервируется.

Особенно интересен масштаб возможного эффекта. Авторы осторожно экстраполировали свою оценку на пригодные для бобров пойменные территории по всей Швейцарии и пришли к выводу, что углерод, связанный благодаря бобровой активности, теоретически может компенсировать около 1,2–1,8% годовых выбросов углерода страны. Для национального баланса это не революция, но для природоориентированного решения, которое не требует прямых затрат на строительство и управление, цифра выглядит более чем серьезной. Более того, по эффективности на единицу площади такие бобровые системы оказываются непропорционально мощными: занимая лишь небольшую долю территории, они могут давать до 5–8% от национального лесного поглотителя углерода в пересчете на сопоставимые масштабы.

Авторы, впрочем, не призывают записывать бобров в климатические супергерои без оговорок. Их эффект ограничен пространственно — он работает прежде всего в верховьях рек и поймах, где возможна плотинная активность, — и во времени: бобровые участки динамичны, плотины могут разрушаться, а накопленные отложения частично размываться и переноситься вниз по течению. Кроме того, судьба значительной части удержанного растворенного неорганического углерода до конца не ясна: он может сохраняться в подземных водах десятилетиями, переходить в карбонаты или позднее возвращаться в поверхностный сток.

Тем не менее исследование дает важный и, по сути, политически значимый сигнал: возвращение бобров в европейские речные системы — это не только история про восстановление биоразнообразия и естественной гидрологии, но и потенциально недооцененный инструмент климатической адаптации и смягчения последствий изменения климата. Там, где бобры строят плотины, река перестает быть просто каналом переноса воды и становится природной машиной по удержанию углерода. И, как это часто бывает в экологии, один грызун с архитектурными амбициями снова оказался умнее многих инженерных концепций.