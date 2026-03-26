Браузер Samsung с упором на ИИ официально вышел для Windows

Случился полноценный запуск браузера Samsung для ПК под управлением Windows. Ранее он был доступен только в тестовом режиме. Теперь его может скачать любой желающий на Windows 10 и 11.

Чем может подкупить браузер? Бесшовной работой вместе со смартфонами Samsung. Пользователь может открыть страницу на телефоне, а затем продолжить просмотр на компьютере с того же места. Для этого потребуется учетная запись Samsung и специальные сервисы, которые пока доступны на некоторых ноутбуках компании. В компании обещают со временем расширить список устройств.

Также в браузер встроен менеджер паролей Samsung Pass, который автоматически подставляет сохраненные логины и данные — как на телефоне, так и на компьютере.

Ну, и куда в наше время без интеграции с ИИ. Модель Perplexity в браузере «понимает», что открыто на экране, и помогает работать с информацией. Например, составить план путешествия по просматриваемой странице, найти нужный фрагмент в длинном видео или сравнить товары из нескольких вкладок.

Пока ИИ-функции доступны только в США и Южной Корее. В будущем их обещают расширить на другие страны.