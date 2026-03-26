На космической станции заметили летающий объект с щупальцами

На Международной космической станции (МКС) появился странный летающий объект с длинными отростками, который напугал пользователей интернета. Об этом сообщает New York Post.

Фотографии загадочного предмета, напоминающего инопланетное яйцо с вырывающимися наружу щупальцами, вызвали смятение у интернет-пользователей. Оказалось, что на фото был картофель, который вырастил астронавт НАСА Дон Петтит. Пурпурный клубень, получивший шуточное название «Спутник-1», был закреплен липучкой внутри импровизированного террариума со специальной фитолампой.

«Это ранний пурпурный картофель с кусочком крючка-липучки, которым я закреплял его в самодельном террариуме с фитолампой. Я выращивал картофель во время Экспедиции 72 для своего космического огорода, делал это в перерывах между работой», — объяснил Петтит подписчикам в соцсети X. Петтит, известный интересом к космическому садоводству, пояснил, что корнеплоды — одни из самых неэффективных растений с точки зрения соотношения питательной массы к общей биомассе, но их выращивание важно для будущих дальних миссий.

Снимки показались пугающими многим зрителям. «Я искренне думал, что это какое-то вылупляющееся яйцо», — написал один из комментаторов. Другой посоветовал: «Сожгите это НЛО с щупальцами!!!»

