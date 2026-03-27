Германия возвращается в космос: идут испытания новой ракеты-носителя

Немецкий космос вновь постигла неудача. Правда, не такая катастрофичная, как год назад, когда ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска. В этот раз тестовый запуск был прерван до старта. В качестве причины называется неожиданное появление объекта в зоне безопасности космодрома.

Теперь подробности. "Домашний" космодром немецкой космической программы, Andøya Space Center, расположен в Норвежском море, на принадлежащем Норвегии острове Аннёйя. Это, кстати, первый орбитальный космодром в Западной Европе. Открыт в 2023 году. Первый и основной его пользователь – разработчик ракеты Spectrum, немецкий стартап Isar Aerospace. За компанией "зарезервирована" первая стартовая площадка, построенная по ее спецификациям.

Isar Aerospace родилась на пять лет раньше космодрома – в 2018 году. Штаб-квартира находится в Баварии, в пригороде Мюнхена Оттобрунн. Отсюда и название: Изар – река, протекающая через баварскую столицу. Основатели Isar Aerospace в недавнем прошлом – студенты Мюнхенского технического университете и активные участники действующей в этом вузе Научной рабочей группы по ракетным технологиям и космическим полетам. В 2023 году американский журнал космических новостей SpaceNews назвал Isar Aerospace "Стартапом года".

Впрочем, пока в актив компании можно занести, пожалуй, лишь финансовые успехи. У Isar Aerospace очень хорошо получается привлекать инвестиции. А вот с запусками дела пока идут неважно. Для справки: разрабатываемая компанией двухступенчатая ракета-носитель Spectrum предназначена для доставки полезных грузов весом до одной тонны на низкую околоземную орбиту.

Первый блин вышел полным комом. Запуск – на том же космодроме Аннёйя – состоялся 30 марта 2025 года. Примерно через 30 секунд полета ракета упала в море и взорвалась. Повторный запуск, который планировалось провести в минувшую среду, сорвался, как сообщается, из-за какой-то заплывшей в зону безопасности лодки.

Но лиха, как говорится, беда начало. Хотя, если смотреть на предмет с исторической точки зрения, то правильнее все-таки говорить не о начале, а о продолжении. Просто перерыв оказался очень большой. Настолько, что даже многие немцы успели забыть, с чего все началось. Ну, или просто не хотят вспоминать.

"Это была первая в истории попытка вывести на орбиту ракету с территории Западной Европы", – пишет немецкое правительственное издание о неудачном прошлогоднем запуске.

И сильно ошибается. Стоит напомнить, что космическую эру в истории человечества открыла как раз немецкая ракета. А именно – небезызвестная "Фау-2" (V-2), первая в мире баллистическая ракета дальнего действия.

Случилось это 82 года назад, 18 июня 1944-го: проходившая испытания "Фау" была запущена в этот день вертикально вверх и достигла высоты 127 километров, став таким образом первым объектом, сотворенным человеком, который оказался в космосе. Для справки: граница между земной атмосферой и космическим пространством, так называемая линия Кармана, получившая свое название по имени ученого Теодора фон Кармана, проходит на высоте 100 километров над уровнем моря.

Через два дня, 20 июня 1944 года, был поставлен новый космический рекорд: немецкая ракета поднялась на высоту 174,6 километра. А еще через два года, 24 октября 1946-го, при помощи кинокамеры, установленной на "Фау-2", было получено первое изображение земли из космоса. Этот запуск, правда, был осуществлен уже американцами.

После победы над Германией Соединенные Штаты получили в качестве трофеев не только сами ракеты, но и, что куда более важно, их создателей. Практически вся команда разработчиков "Фау-2" - руководители и ведущие конструкторы ракетной программы Третьего рейха, в том числе главный конструктор, барон Вернер фон Браун, – получила американскую прописку.

И в Америке немецкие ракетчики тоже, мягко говоря, не прохлаждались. Именно благодаря им Соединенные Штаты выиграли "лунную гонку". Созданная под руководством Вернера фон Брауна сверхтяжелая ракета-носитель "Сатурн-5", доставившая американских астронавтов на Луну, и по сей день остается непревзойденной по своей грузоподъемности.

Что же касается Германии, то после разгромного поражения Третьего рейха немцам пришлось на долгие десятилетия забыть о своих ракетно-космических традициях и амбициях. Возвращение в космос началось лишь в последние годы. Одновременно, как известно, происходит немецкий камбэк и в иных областях.

Канцлер Фридрих Мерц говорит о намерении сделать вооруженные силы страны самой сильной армией на континенте.

"Германия возвращается", – заявляет глава правительства.

Возвращения эти совпали, разумеется, не случайно. По признанию генерального директора Isar Aerospace Даниэля Мецлера, интерес военных к его предприятию стремительно растет: за последние двенадцать месяцев количество военных заказов увеличилось в четыре раза. Сейчас их доля составляет 60 процентов всех заявок. Речь в первую очередь идет о запуске военных спутников.

Спрос, как видим, сильно опережает предложение. Но, видимо, и у бундесвера, и у многочисленных инвесторов, вложившихся и продолжающих вкладываться в рискованный стартап, нет сомнений в том, что Spectrum все-таки полетит. А уж самой компании оптимизма и вовсе не занимать. Isar Aerospace строит "ракетную фабрику" в баварском Парсдорфе, запустить которую предполагается уже в этом году и которая рассчитана на выпуск 40 ракет в год.

Но даже если дела у ракетной фирмы пойдут не по плану, это не будет означать ни конца, ни даже серьезного перерыва в "космическом" возвращении Германии. На Isar Aerospace свет клином вовсе не сошелся. Есть в Федеративной Республике и целый ряд других стартапов, специализирующихся на системах запуска и ракетно-комической технике.

В качестве примера можно привести компании Rocket Factory Augsburg (Аугсбург, Бавария) и HyImpulse (Нойенштадт-ам-Кохер, Баден-Вюртемберг). Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что страна переживает сегодня настоящий бум космических технологий. Это, кстати, нашло свое отражение и в структуре федеральной власти: в мае прошлого года ее дополнило Министерство исследований, технологий и космоса.

Конечно, бум относительный. Бум лишь в сравнении с предыдущими десятилетиями застоя и затишья. Чтобы оставлять следы "на пыльных дорожках далеких планет", такой бум явно недостаточен. Но для того чтобы самостоятельно, без посторонней помощи выводить на орбиту военные спутники, масштаб уже вполне подходящий.