В Японии ИИ помог матери-одиночке установить отцовство

В Японии мать-одиночка добилась рассмотрения дела об установлении отцовства, оказавшись в затруднительной ситуации из-за отсутствия средств на адвоката. Как сообщает The Mainichi, женщина, воспитывающая 17-летнего сына, обратилась за помощью к бесплатным сервисам искусственного интеллекта.

Женщина, которой 51 год, самостоятельно растит сына, зачатого, по ее словам, «при трагических обстоятельствах». Биологический отец ребенка никогда не был официально установлен, и алиментные выплаты все эти годы не производились.

Отсутствие финансовой возможности нанять юриста побудило японку использовать ИИ. С помощью цифровых инструментов она изучила нюансы бракоразводного процесса и подготовила пакет документов для подачи в суд.

В феврале 2026 года она подала соответствующее заявление в семейный суд Осаки. Несмотря на принятие ходатайства, возникло препятствие: отсутствие актуального адреса предполагаемого отца делало невозможным направление официального уведомления, что затрудняло дальнейший ход дела.

Руководствуясь советами искусственного интеллекта, женщина предприняла самостоятельные поиски. Изучив старые данные о месте работы мужчины и просмотрев открытые реестры компаний, ей удалось обнаружить его вероятный адрес. Это позволило суду официально уведомить вторую сторону о начатом разбирательстве.

Первое судебное заседание по этому делу запланировано на апрель. Ожидается, что в ходе процесса может быть проведен анализ ДНК для установления биологического родства.