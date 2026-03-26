Раскаленный газ из галактики-сигары побил все известные рекорды скорости

Астрономы впервые напрямую измерили скорость раскалённого газа, вырывающегося из галактики M82, и зафиксировали абсолютный рекорд - более трёх миллионов километров в час. Работу выполнил прибор Resolve на борту космического аппарата XRISM, а результаты подтвердили рентгеновская обсерватория "Чандра" и телескоп Хаббла.

M82, которую называют "галактикой-сигарой" за характерную форму, находится в 12 миллионах световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Звёзды здесь формируются примерно в десять раз быстрее, чем в Млечном Пути, - этот бурный процесс и порождает мощнейший звёздный ветер, выносящий газ и пыль на расстояние до 40 тысяч световых лет от ядра.

Прежде считалось, что ударные волны от звездообразования и взрывов сверхновых вблизи галактического центра нагревают газ и запускают этот ветер, однако проверить гипотезу на практике не позволяли технические возможности.

Новые данные не только подтвердили механизм, но и показали, что газ движется быстрее, чем предсказывают некоторые теоретические модели.