Существа из глубин Тихого океана оказались отдельной ветвью эволюции

Международная группа исследователей описала 24 ранее неизвестных вида глубоководных амфипод, обитающих в зоне Кларион-Клиппертон - огромном районе Тихого океана между Гавайями и Мексикой. Среди находок - новое семейство, которое представляет собой самостоятельную ветвь на эволюционном древе, прежде никем не описанную.

Амфиподы, известные также как бокоплавы, - небольшие ракообразные длиной от сантиметра до почти тридцати сантиметров, среди которых встречаются и хищники, и падальщики. Сейчас биологам известно около девяти тысяч их видов, однако район Кларион-Клиппертон остается одной из наименее изученных экосистем планеты - более 90 процентов обитающих там существ до сих пор не получили названий.

Главной сенсацией экспедиции стало обнаружение нового семейства Mirabestiidae и надсемейства Mirabestioidea, а также двух новых родов - Mirabestia и Pseudolepechinella. Помимо этого, уже известные роды амфипод впервые зафиксировали на рекордных глубинах.

По словам ученых, подобные открытия случаются крайне редко, а описание каждого нового вида приближает исследователей к пониманию этой удивительной экосистемы.