Историк нашел первое изображение женщины-бойца на римской арене

Историк Альфонсо Манас из Калифорнийского университета в Беркли нашёл первое визуальное подтверждение того, что женщины действительно сражались с хищниками на аренах Римской империи. Источником стал не музейный экспонат, а рисунок давно утраченной мозаики III века нашей эры.

© Российская Газета

Саму мозаику откопали в 1860 году во французском Реймсе, и тогда же археолог Жан Шарль Лорике зарисовал её и опубликовал в книге - однако находка почти не заинтересовала ни публику, ни коллег. Полтора века спустя это равнодушие оказалось досадной ошибкой. Во время Первой мировой войны мозаика погибла при бомбардировках, и рисунок Лорике остался единственным свидетельством её существования. Именно его и изучил Манас.

На мозаике были изображены схватки людей с дикими зверями на арене. Одного из участников исследователь интерпретировал как женщину без верхней одежды, которая сражается с леопардом при помощи кнута. Такие бойцы - их называли охотниками на зверей - отличались от гладиаторов тем, что противостояли исключительно диким животным: кабанам, львам, медведям.

Древнеримские тексты упоминали, что среди них бывали и женщины, но до сих пор это оставалось лишь словами на папирусе. Мозаика из Реймса стала первым изображением, которое эти слова подтверждает. По всей видимости, она украшала виллу состоятельного римлянина - именно в таком особняке её и обнаружили при раскопках.