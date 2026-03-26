Эксперт объяснила, сможет ли MAX полноценно заменить Telegram

В России обсуждают стратегию постепенного замедления Telegram вместо его немедленной блокировки. По мнению политолога, социального архитектора Центра «Сфера» Елены Штульман, такой подход — попытка государства обеспечить управляемость цифровой среды и повысить безопасность, а не тотальный контроль.

Эксперт уточнила, что основная причина ограничений — невозможность полностью вывести из тени весь контент, включая противоправные материалы. Регуляторы делают ставку не на «красную кнопку», а на постепенное наращивание ограничений.

Однако это не решает проблему качественной цифровой коммуникации для миллионов пользователей, для которых Telegram стал базовым каналом связи и рабочей инфраструктурой.

Штульман предупредила, что стратегия замедления без предложения достойной альтернативы может привести к росту социального раздражения и недоверия. Люди привязаны не к бренду, а к функциональности, скорости и удобству сервиса. В этом контексте отечественный мессенджер MAX способен стать альтернативой, но только при условии полноценной доработки и формирования доверия аудитории. Ожидать мгновенного успеха не стоит, поскольку Telegram развивался более 10 лет.

— Поэтому, на мой взгляд, стратегически более разумный путь, не тотальная блокировка или замедление, а мягкое переориентирование на отечественный продукт, развитие системы лояльности, преимуществ, удобства, в параллельной работе наших правоохранителей с руководством платформы по вопросам безопасности, — объяснила эксперт.

В противном случае люди начнут массово использовать VPN и иностранные серверы, что только усложнит работу правоохранительных органов и уведет коммуникации в еще более непрозрачную среду, сообщает RuNews24.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 26 марта заявил, что в России будет только один мессенджер, наделенный статусом национального.