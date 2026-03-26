Телескоп Уэбба открыл древнейшую галактику во Вселенной

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила древнейшую из известных науке галактик. Она получила обозначение EGS-z11-R0 и существовала уже через 400 миллионов лет после Большого взрыва - то есть более 13 миллиардов лет назад.

© Российская Газета

Примечательно, что находка оказалась случайной - исследователи заметили её при визуальном анализе общедоступных данных телескопа в рамках проекта CEERS. Среди множества так называемых красных точек - изображений далёких древних галактик - одна привлекла особое внимание, и последующий анализ подтвердил рекордный возраст объекта.

Возраст галактик определяют по красному смещению - явлению, при котором свет удаляющегося источника сдвигается в сторону длинных волн: чем больше смещение, тем дальше и древнее источник. Ещё столетие назад Эдвин Хаббл установил, что этот параметр возрастает пропорционально расстоянию, что и позволяет рассчитывать возраст галактик. У EGS-z11-R0 он составил около 11,45 - рекордное значение среди всех известных на сегодняшний день.

Звёздная масса новой рекордсменки оценивается в 1,6-4 миллиарда солнечных масс, а скорость звездообразования - в 10-40 солнечных масс в год. Не менее важно другое: присутствие пыли в столь ранней галактике опровергает прежние представления о том, что пылевые галактики возникли значительно позже.