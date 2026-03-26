Случайный снимок привел археологов к затонувшему римскому судну

Подводные археологи подняли со дна швейцарского озера Невшатель сотни хорошо сохранившихся артефактов с римского корабля, затонувшего около двух тысяч лет назад. Раскопки начались в ноябре 2024 года после того, как следы кораблекрушения случайно обнаружили на аэрофотоснимке, сделанном в ходе планового экологического мониторинга водоема.

Судно пошло ко дну между 20 и 50 годами нашей эры. От него самого почти ничего не уцелело, зато груз пережил века в поразительной сохранности. За полтора года со дна подняли несколько сотен керамических предметов - тарелки, блюда, чашки и миски из местных мастерских Швейцарского плато, - и большинство из них дошло до нас целыми.

Вместе с посудой лежали амфоры из-под оливкового масла, привезенного с Пиренейского полуострова, что говорит о разветвленной торговой сети Римской империи, достигавшей альпийского предгорья на высоте 429 метров над уровнем моря.

Подлинной редкостью оказались элементы конской упряжи и повозок - в том числе колеса в идеальном состоянии. Ничего подобного на территории Швейцарии прежде не попадалось, так что эти артефакты стали первыми римскими находками такого рода, когда-либо обнаруженными в стране.