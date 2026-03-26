Xiaomi похоронила ОС для смартфонов

Китайская корпорация Xiaomi перестанет поддерживать MIUI и выпускать обновления для операционной системы. Об этом сообщает издание GizmoChina.

MIUI — созданная на базе Android операционная система (ОС), которая была доступна на смартфонах семейства Xiaomi с 2010 года. В марте 2026-го китайский IT-гигант официально прекратил поддержку MIUI. По словам журналистов, ОС, которая насчитывала 500 миллионов активных пользователей в месяц на пике популярности, фактически похоронили. Теперь ее заменят на HyperOS.

По словам авторов GizmoChina, они заметили окончание поддержки MIUI по косвенным признакам. Недавно Xiaomi объявила, что перестанет выпускать обновления для Redmi A2 и Redmi A2+ — последних смартфонов, вышедших с MIUI. Они будут получать только патчи безопасности.

Активная фаза поддержки MIUI обновлениями завершилась, и теперь Xiaomi будет развивать новую прошивку HyperOS. Она была представлена в октябре 2023 года.

В материале говорится, что MIUI быстро привлекла восторженное сообщество благодаря еженедельным бета-обновлениям и активному добавлению новых функций. Причина закрытия ОС связана с тем, что ее сложно портировать на отличные от смартфонов устройства — бытовую технику, компьютеры, автомобили.

