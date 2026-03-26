Глава «Ростелекома»: Telegram в России «умирает» вслед за WhatsApp

Мессенджер Telegram по трафику в России «умирает прямо сейчас». Об этом сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

Осеевский также высказался о трафике другого иностранного мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), домен которого полностью заблокировали в России в феврале. По его словам, трафик WhatsApp отсутствует вообще.

«Мы видим, что зарубежные мессенджеры: один — умер, второй — умирает, [а национальный мессенджер] Max растет быстрыми темпами по трафику», — отметил Осеевский.

По его словам, после того, как в иностранных мессенджерах заблокировали звонки на территории России, количество звонков по обычной мобильной связи выросло.