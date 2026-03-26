OnePlus выпустила беспроводную зарядку с вентилятором

Вышла OnePlus Magnetic Turbo 2 AirVOOC — беспроводная зарядка, чья главная особенность — мощность 50 Вт. Устройство рассчитано не только на смартфоны OnePlus и Oppo, но и на iPhone с MagSafe.

© OnePlus

Внутри зарядки установлен вентилятор и специальный охлаждающий элемент. Есть три режима: быстрая зарядка, тихая работа с меньшей скоростью зарядки или просто охлаждение телефона. Зарядка оснащена поворотной подставкой на 360 градусов.

© OnePlus

© OnePlus

Размеры зарядки небольшие — чуть больше 6 см в диаметре. Вес с подставкой — 265 граммов. Цена новинки составляет около 50 долларов.

Есть, правда, нюанс. Быстрая зарядка на полную мощность доступна только владельцам совместимых устройств OnePlus и Oppo в паре с мощным блоком питания (от 80 Вт).