Apple разрабатывает iPhone с камерой на 200 мегапикселей

Компания Apple рассматривает возможность установки в будущие модели iPhone телекамеры с разрешением 200 мегапикселей. Как пишет MacRumors, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station (DCS), устройство может получить такой сенсор уже в следующем году.

Сообщается, что Apple тестирует датчик формата 1/1,2 дюйма, сопоставимый с тем, который ожидается в смартфоне Oppo Find X9 Ultra. Ранее компания Oppo уже представила 200-мегапиксельный перископический модуль в модели Find X9 Pro, где используется крупный сенсор 1/1,56 дюйма.

Ранее источники отмечали, что подобные сенсоры обсуждаются в цепочке поставок Apple, однако до инженерных прототипов они не доходили, поскольку компания сосредоточилась на развитии текущих 48-мегапиксельных решений. При этом аналитики Morgan Stanley ранее допускали, что внедрение 200-мегапиксельной камеры может состояться ближе к 2028 году.

Использование такого сенсора позволит значительно повысить детализацию снимков, а также даст возможность делать изображения с более высоким разрешением, пригодные для сильного кадрирования и печати без потери качества. Ранее аналогичные камеры уже появились в смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra и последующих моделях Samsung.

Ожидается, что в 2027 году Apple представит линейку iPhone 18 в новом формате поэтапного запуска, а также может выпустить юбилейную модель к 20-летию iPhone, которая станет более премиальным устройством.