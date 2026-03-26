В Мексике обнаружен древний алтарь тольтеков со священными жертвами

Археологическое наследие Мезоамерики продолжает раскрывать свои мрачные и величественные тайны. В ходе спасательных работ на маршруте строительства пассажирской железной дороги «Мехико — Керетаро» исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили церемониальный алтарь, принадлежащий цивилизации тольтеков.

Находка, сделанная неподалеку от знаменитых руин древнего города Тула (штат Идальго), проливает свет на ритуальные практики и социальную структуру одной из самых влиятельных культур доколумбовой Америки.

Архитектура священного пространства

Тула (Толлан) — древняя столица цивилизации тольтеков, один из важнейших политических и культурных центров доколумбовой Мезоамерики. Наибольшего могущества город достиг в X–XII веках н. э. (фаза Тольян), после падения Теотиуакана и до возвышения ацтеков. Тула считается родиной культа Кецалькоатля (Пернатого Змея). Архитектурный стиль Тулы (колонные залы, изображения ягуаров и орлов, поедающих сердца) оказал колоссальное влияние на другие регионы, включая далекую Чичен-Ицу на Юкатане. Город пришел в упадок в середине XII века (около 1150 года) из-за внутренних конфликтов и вторжений кочевых племен с севера, однако его слава была так велика, что более поздние ацтеки считали себя прямыми наследниками «великих мастеров» — тольтеков.

Обнаруженное сооружение, известное в мезоамериканской традиции как «момоцтли», относится к эпохе Тольян. Алтарь расположен примерно в 300 метрах от основной зоны археологического памятника, в районе, известном как Тула-Чико.

Конструкция представляет собой квадрат со стороной около одного метра, сложенный из тщательно подогнанных блоков андезита, базальта и речной гальки. Исследователи отмечают, что алтарь состоял как минимум из трех невысоких ярусов. Характерной особенностью является отсутствие лестниц, что указывает на специфическую сакральную функцию объекта: он не предназначался для публичного доступа, а служил платформой для подношений.

Жертвы богам

Самым впечатляющим аспектом находки стали человеческие останки, расположенные по периметру сооружения. Археологи идентифицировали четыре черепа и несколько длинных костей (предположительно, бедренных), заложенных в качестве ритуального дара с трех сторон алтаря. Специалисты не исключают, что продолжение раскопок с четвертой стороны принесет новые находки.

Положение останков прямо указывает на ритуальный характер захоронения. Один из черепов был найден соединенным с фрагментами шейных позвонков — это серьезное доказательство того, что жертва была обезглавлена непосредственно в ходе церемонии. В этот период подобные ритуалы обычно проводились с использованием обсидиановых или кремневых лезвий, оставляющих характерные следы на костной ткани.

Быт и роскошь тольтекской элиты

Помимо костей, в «священном квадрате» обнаружен богатый инвентарь: керамические сосуды (включая черную чашу с вложенным в нее вторым сосудом), обсидиановые ножи, костяные орудия труда, пряслица (грузик для веретена) и иглы. Наличие предметов, связанных с ткачеством и бытом, в сочетании с остатками стен и утрамбованных полов вокруг алтаря, позволяет предположить, что он находился в центре внутреннего двора элитного жилого комплекса.

Координатор проекта Виктор Франсиско Эредиа Гильен подчеркивает, что это открытие меняет представление о границах древнего мегаполиса. Тот факт, что за пределами центрального ядра города располагались столь сложные церемониальные объекты, говорит о высокой плотности богатой застройки и строгой социальной стратификации общества, где знать занимала обширные территории вокруг сакрального центра.

Пока археологи решают судьбу самого алтаря — оставить его на месте или перенести для консервации, — они создали точную 3D-модель памятника, сохранив его для науки.