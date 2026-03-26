Oppo Find X9 Ultra похвастается 10-кратным оптическим зумом

Oppo скоро полноценно представит Find X9 Ultra, но уже постепенно раскрывает его особенности. Главный акцент сделан на камере и примеры фото уже есть.

Производитель подтвердил, что устройство получит 10-кратный оптический зум. Также заявлено до 120-кратного цифрового увеличения. Чтобы добиться такого результата, Oppo использовала конструкцию камеры с системой зеркал внутри корпуса.

Компания также применила более точную обработку деталей камеры, чтобы улучшить прохождение света и снизить искажения. Камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором и «дополнительными технологиями обработки изображения», пишут СМИ.