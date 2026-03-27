OpenAI отказалась от разработки эротического режима в ChatGPT

Компания OpenAI приостановила разработку «эротического» режима для ChatGPT на неопределенный срок. Идея внедрения так называемого «режима для взрослых», ранее озвученная главой компании Сэмом Альтманом, вызвала значительную критику как со стороны общественности, так и внутри самой организации. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает издание TechCrunch.

Обсуждение функции сопровождалось спорами на уровне руководства и консультативного совета компании, где звучали опасения по поводу потенциальных рисков. На фоне этого релиз неоднократно откладывался, а теперь сроки его возможного запуска не определены.

Решение стало частью более широкой корректировки стратегии OpenAI. Ранее компания также отказалась от развития функции Instant Checkout внутри ChatGPT и объявила о закрытии видеогенератора Sora. По данным СМИ, компания стремится сосредоточиться на ключевых направлениях, включая продукты для бизнеса и разработчиков.

Такие изменения происходят на фоне усиливающейся конкуренции, в частности со стороны Anthropic, которая активно развивает инструменты для программирования и корпоративных пользователей. Одновременно OpenAI продолжает расширять сотрудничество с государственными структурами, заключив контракт с Министерством обороны США на сумму $200 млн.

В самой компании заявили, что не готовы раскрывать дополнительные детали по поводу отказа от разработки новой функции.