В подводной пещере нашли кости гигантских животных ледникового периода

Палеонтолог Джон Моретти из Техасского университета в Остине нашел в водной пещере Центрального Техаса окаменелости животных ледникового периода, ранее неизвестные для этого региона.

Среди находок — гигантская черепаха и пампатера, родственник броненосца, размером примерно с льва. Моретти обнаружил кости во время подводного исследования подземного ручья. Результаты находки опубликовали в Quaternary Research.

«Повсюду были окаменелости, просто повсюду, в таком количестве, какого я не видел ни в одной другой пещере. На полу валялись одни кости», — поделился Моретти

Экспедиции и методика

Пещера, известная как Пещера Бендера, расположена на частной территории округа Комал. Кости попали сюда через карстовые провалы тысячелетия назад. Моретти и его соавтор Джон Янг провели шесть экспедици, исследуя 21 зону. Глубина ручья обычно не превышала нескольких футов, поэтому ученым приходилось ползать по дну пещеры в защитных очках с трубкой.

«Сбор окаменелостей был прост — просто вытаскиваешь их со дна, раскопок не требовалось», — отметил Моретти.

Среди находок — когти гигантского наземного ленивца, кости саблезубых кошек, верблюдов, мастодонтов и панцирей пампатеры, которые соединялись, образуя щитообразное покрытие для защиты животного.

Возраст и важность находок

Все окаменелости имеют округлую форму и схожую красновато-рыжую минерализацию, что позволяет предположить их одновременное попадание в пещеру. По мнению Моретти, они могут относиться к последнему межледниковому периоду, теплому этапу около 100 000 лет назад. Тогда Центральный Техас был более теплым и лесистым, подходящим для наземного ленивца, мастодонта и гигантской черепахи. В отличие от них, во время ледникового периода этот регион представлял собой обширные травянистые равнины.

«Если это межледниковый период, то мы получаем новое окно в прошлое — в ландшафт, климат и сообщество животных, которых раньше не видели в этой части Техаса», — подчеркнул Моретти.

Находки из пещеры Бендера напоминают окаменелости, найденные в районе Далласа и на побережье Мексиканского залива, тоже относящиеся к межледниковому периоду. Статистический анализ показал, что по составу окаменелостей Пещера Бендера ближе к этим районам, чем к остальным местам Центрального Техаса, ранее хорошо изученным.

Новые открытия в старом регионе

Дэвид Ледесма, доцент Университета Сент-Эдвардс, отметил, что даже в регионе с почти вековой историей палеонтологии можно найти неожиданное.

«Некоторые из найденных Джоном ископаемых относятся к видам, которые, как мы думали, не встречаются в этой части Техаса. То, что мы продолжаем узнавать и находить новое, очень радует», — сказал он.

Моретти добавил, что важно учитывать, что большинство пещер находятся на частной территории.