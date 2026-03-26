Российский космонавт поделился рецептом «космического» кулича

Космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Гагарина», Герой Российской Федерации Олег Артемьев поделился рецептом «космического» кулича. Его слова приводит агентство «Москва».

Артемьев рассказал, что в космосе делают куличи из коврижки, творога с орехами, цукатов, мeда и сгущенки.

«Коврижки у нас есть такие космические, их пропитывают мeдом или сгущeнкой и склеивают между собой. Формируют куличи, а потом заливают их жидким творогом с орехами», — уточнил он.

По словам космонавта, на приготовление такого кулича уходит около 1,5–2 часов, угощения хватает на весь экипаж — на семь человек.

