Спустя пять лет подготовки Россия попробует изменить химию

В середине мая Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) начнет эксперимент по синтезу нового, 119-го химического элемента. Об этом ТАСС сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.

Первые результаты масштабного проекта ожидаются в сентябре-октябре. Подготовка к уникальному эксперименту заняла почти пять лет и объединила усилия ученых из России и стран-партнеров.

По словам Трубникова, конкуренты России пока не смогли добиться результата, поскольку характеристики их установок не позволяют запустить необходимую ядерную реакцию. Российская же база готова к «путешествию» за пределы известных границ таблицы Менделеева - в планах института значится поиск не только 119-го, но и 120-го элементов.

«Наши партнеры, наши коллеги, наши конкуренты в Японии, в Америке и в Европе ничего не добились и ничего не увидели, потому что параметры и характеристики их установок пока не могут дотянуть до нужной ядерной реакции. А мы можем», - подчеркнул Трубников.

Ранее сообщалось, что за время работы Фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ) в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ в 2020 - 2022 годах были получены пять новых изотопов сверхтяжелых элементов: 264Lr, 286Mc, 276Ds, 272Hs и 268Sg.