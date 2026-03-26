В межзвездной комете 3I/ATLAS удалось найти то, чего там быть не должно

Анализ межзвездной кометы 3I/ATLAS, проведенный международной группой астрономов, выявил аномально высокое содержание дейтерия — изотопа водорода. Это открытие породило дискуссию о природе объекта: является ли он древнейшим фрагментом планетной системы или несет следы искусственного происхождения, передает ixbt.com.

С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» ученые зафиксировали редкие молекулы дейтерия в метане и воде, выделяемых кометой. Концентрация изотопа в воде оказалась в десятки раз выше, чем в любом известном объекте Солнечной системы.

Это позволяет предположить, что 3I/ATLAS сформировалась при экстремально низких температурах — ниже 30 Кельвинов — в бедной металлами среде, что указывает на ее возраст 10–12 миллиардов лет. Объект, вероятно, является фрагментом древней планетной системы, сохранившимся с ранних этапов существования Млечного Пути.

Однако профессор Гарварда Ави Леб предложил иное объяснение. По его словам, протопланетные диски в ту эпоху не могли быть холоднее реликтового излучения, температура которого составляла около 30 Кельвинов. Этот факт, как считает астроном, ставит под сомнение естественную природу избытка дейтерия. Леб допускает, что комета может использовать дейтерий в качестве топлива, оставляя открытым вопрос о возможных технологических маркерах в межзвездных объектах.

3I/ATLAS остается уникальным объектом для изучения, способным пролить свет на процессы формирования планетных систем в ранней Вселенной.