Qualcomm: развитие 6G идет быстрее, чем можно было представить

Текущий год будет играть ключевую роль в стандартизации технологий мобильной связи шестого поколения (6G).

Об этом заявил старший вице-президент по глобальным вопросам компании Qualcomm Technology, главный управляющий по лицензированию технологий и связям с государственными органами в Китае Цянь Кунь.

"Совершенно очевидно, что искусственный интеллект переживает переломный момент: от передовых научных исследований он переходит к глубокой трансформации отраслей и способов производства. На этом фоне открываются новые возможности для отраслевого развития, - сообщил он в ходе дискуссий на Боаоском азиатском форуме (южнокитайская провинция Хайнань). - Полагаю, что 2026 год станет годом интеллектуальных систем, которые будут развиваться еще более стремительно".

Как уточнил Цянь Кунь, технологии искусственного интеллекта "перестраивают интерфейс взаимодействия человека с машиной", постоянно прогрессируя в плане пользовательского опыта.

"2026 год станет ключевым годом для стандартизации 6G", - подчеркнул он.

По словам вице-президента, Qualcomm Technology достигла консенсуса по развитию 6G с 60 партнерами по всему миру, треть из которых - китайские производители, и определила "дорожную карту" постепенного внедрения соответствующих коммерческих систем с 2029 года.