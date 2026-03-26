В России вышел смартфон Tecno Camon 50 с большой батареей

Китайская компания Tecno Mobile представила смартфон Tecno Camon 50. Устройство уже поступило в продажу в России по цене от 20 тысяч рублей за базовую комплектацию.

Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1208×2644 пикселей и частотой 144 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G200 с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 6500 мАч и быстрой зарядкой.

Важная особенность гаджета — защита от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69 и IP69K. Последний гарантирует сохранность смартфона при воздействии горячей воды под высоким давлением. Благодаря этому гаджет можно использовать для подводной съёмки на глубине до двух метров. Кроме того, производитель также предлагает бесплатное облачное хранилище для файлов на 256 ГБ на три года.