На Земле завершились магнитные бури

Магнитные бури, продолжавшиеся на Земле почти неделю, завершились, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Начиная с 27 марта прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка.

24 марта у события был ложный финиш. Тогда параметры солнечного ветра быстро снижались, но по итогу все же остались еще на двое суток "на возмущенном уровне". Все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон.

Специалисты напомнили, что событие стало комбинацией воздействия от средних облаков плазмы, пришедших к планете, и корональной дыры.

Вероятность слабых всплесков сохраняется, однако на обычном "будничном уровне". 26 марта станет последним днем, когда возможно короткое эхо. С 27 марта дня прогноз "уже полностью зеленый", сообщили ученые.