Ученые впервые изменили околосолнечную орбиту космического объекта

Астрономы сообщили, что человечество впервые в истории смогло изменить околосолнечную орбиту космического объекта. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

26 сентября 2022 года в 23:14 по Гринвичу космический аппарат DART, запущенный почти годом ранее с помощью ракеты Falcon 9, совершил "кинетическое столкновение" с небесным телом, состоящим из пары объектов: более крупным Дидимом и вращающимся вокруг него Диморфом. Если говорить проще, то аппарат, специально разработанный для этой цели, врезался в астероид поменьше. Впрочем, "поменьше" – это мягко сказано: размер Диморфа – 170 метров, и маленьким он выглядит только на фоне 800-метрового Дидима.

Эту пару астрономы обнаружили еще в 1996 году, отметив, что она движется по вытянутой орбите, пересекающей орбиты Земли и Марса. Несколько лет назад двойной астероид был выбран для эксперимента: ученые решили выяснить, сможем ли мы хоть немного повлиять на их движение, если ударим по одному из них чем-нибудь тяжелым.

DART приблизился к ним, выпустил еще один небольшой спутник с видеокамерой на борту и протаранил Диморф. Со стороны это выглядело, как если бы муха врезалась в крупное яблоко – примерно таково соотношение между размерами аппарата и астероида.

На большой успех исследователи не рассчитывали, ожидая, что Диморф начнет вращаться вокруг Дидима на несколько минут медленнее. Однако результат превзошел все прогнозы: время, за которое он обегал вокруг большого соседа, увеличилось на целых полчаса! Эксперимент был признан крайне удачным, и астрономы разразились целой серией статей о том, что проект "планетарной защиты" вполне реалистичен.

Как вы понимаете, аппарат стоимостью в несколько десятков миллионов долларов был разбит о небесный булыжник не просто так. Ученые хотели убедиться, что в будущем мы сможем похожим способом сдвигать потенциально опасные астероиды, чтобы они не столкнулись с Землей. Ведь если на нашу планету упадет тело размером с Диморф (170 метров), это вызовет масштабную локальную или региональную катастрофу. Энергия взрыва превысит сотни мегатонн, образуется кратер диаметром более 1,5 километра, будут полностью уничтожены города в радиусе десятков километров, а в случае падения в океан возникнет разрушительное цунами. Это событие не уничтожит цивилизацию, но станет масштабной катастрофой. Так что изменение орбиты Диморфа – настоящий успех.

Однако астрономы продолжают наблюдать за двойным астероидом, параметры движения которого до столкновения были хорошо изучены. И вот недавно были получены удивительные данные: несмотря на то, что удар пришелся только в один из астероидов, их общая орбита вокруг Солнца тоже изменилась. Эта пара замедлилась – ее орбитальная скорость снизилась на 42 миллиметра в час.

На первый взгляд, это совсем небольшая и даже смешная цифра, но на самом деле это вовсе не так. В космосе даже самое незначительное воздействие со временем может привести к значительному изменению положения объекта. За десять лет изменение на те самые 42 миллиметра в час приведет к смещению примерно на 3,69 километра.

Астрономы могут праздновать: человечество действительно впервые в истории смогло изменить орбиту астероида. Да, он не был опасен для Земля, но если когда-нибудь такая угроза возникнет, у нас будет реальный шанс ей противостоять.

Хотя...