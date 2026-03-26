Извержение вулкана 74 тыс. лет назад почти «стерло» людей с лица Земли

Извержение супервулкана Тоба около 74 тысяч лет назад могло резко сократить численность людей на Земле — по некоторым оценкам, до нескольких тысяч особей. Однако ученые из Техасского университете в Остине установили, что древние люди сумели пережить катастрофу, быстро изменив образ жизни и рацион. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Археологи изучили древнее поселение Шинфа-Метема-1 на северо-западе Эфиопии. Здесь нашли каменные орудия, кости животных и следы очагов, свидетельствующие о том, что люди продолжали жить в этом месте даже после мощного вулканического извержения.

Связать стоянку с катастрофой ученым помогли микроскопические частицы вулканического стекла — криптотефры, обнаруженные в осадочных слоях. Их химический состав совпал с пеплом извержения Тобы. Анализ скорлупы страусиных яиц показал, что после выпадения пепла климат стал значительно суше: сезон засухи усилился, а уровень воды в реках снизился. Это резко изменило доступность пищи.

До катастрофы жители региона охотились на антилоп, обезьян и других наземных животных. После извержения их рацион заметно изменился: доля рыбы среди найденных костей выросла с 14 до 52%. Вероятно, пересыхающие реки образовывали небольшие водоемы, где рыбу было легче ловить.

Кроме того, археологи обнаружили небольшие треугольные каменные наконечники, которые могли использоваться как наконечники стрел. Такое оружие позволяло эффективнее охотиться на мелкую и быструю добычу в условиях дефицита пищи.

По мнению исследователей, выживание людей было связано не только с технологическими навыками, но и с гибкостью поведения. Когда ресурсы вокруг одного водоема истощались, группы людей перемещались дальше вдоль русел рек, следуя за водой и добычей.

Полученные данные подтверждают, что даже одно из самых мощных извержений в истории Земли не привело к исчезновению людей. Напротив, способность быстро менять стратегию питания и перемещения могла помочь древним людям пережить период, когда численность человеческой популяции, вероятно, сократилась до критически низкого уровня.