WWDC 2026: чего ждать от главной конференции Apple

Apple недавно официально назвала даты конференции WWDC. Мероприятие пройдет с 8 по 12 июня.

Главная презентация состоится в первый день. Обычно на этом событии показывают новые версии iOS, iPadOS и macOS, но в этом году «нас ждет нечто большее», пишут СМИ.

Главная звезда

Возможно, Apple наконец представит полностью переработанного голосового помощника, известного внутри под кодовым именем Campos. Новая Siri станет полноценным чат-ботом, который будет глубоко встроен в операционную систему, о чем мы писали ранее. Он сможет искать информацию в интернете, работать с вашими заметками и файлами, а также «видеть», что происходит на экране.

iOS 27

Разработчики сосредоточатся на исправлении ошибок и оптимизации, в том числе на старых моделях. Также, если верить СМИ, iOS 27 подготовят к выходу складного iPhone Fold.

Аппаратные новинки

На конференции могут показать и новое железо. Ожидается обновление Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. Кроме того, Apple может впервые представить HomePad с экраном для умного дома.

Также в «центре внимания» окажутся iPadOS 27, macOS 27 (которая окончательно откажется от поддержки ноутбуков с процессорами Intel) и др.