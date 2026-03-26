Google предоставила Apple «полный доступ» к Gemini

Компания Apple получила «полный доступ» к модели Gemini от Google в своих собственных центрах обработки данных. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, его статью пересказывает издание 9To5Mac. По словам собеседника The Information, Apple использует Gemini для проведения дистилляции — обучения ИИ-модели, в ходе которого ее заставляют воспроизводить поведение другой, более продвинутой и сложной нейросети.

Это говорит о том, что партнерство Apple и Google оказалось «более глубоким, чем считалось ранее», а Apple получила «гораздо больше свободы» в использовании технологий Google.

С помощью Gemini Apple сможет создавать более компактные модели, предназначенные для выполнения конкретных задач, которые можно будет запускать на устройствах Apple. Это потребует меньших вычислительных мощностей для их работы.