Как NASA нашло заброшенный «город» подо льдом

Именно поэтому каждая новое открытие под толщей льда меняет представление о прошлом. Одна из таких находок была найдена в Гренландии, где ученые обнаружили подо льдом крупный объект, долгое время остававшийся скрытым. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что именно обнаружили ученые?

Во время исследовательского полета над ледяным щитом Гренландии в апреле 2024 года специалисты NASA использовали радиолокационную систему для изучения структуры льда. Изначально задача состояла в картировании ледяного основания, но в полученных данных неожиданно проявился сложный объект, не похожий на природные структуры. Позже его идентифицировали как заброшенную американскую военную базу времен холодной войны, известную как «Лагерь века».

Объект находится примерно на глубине около 30 метров под поверхностью льда. Он был построен в конце 1950-х годов и представляет собой сеть подземных туннелей и помещений, прорезанных прямо в ледяном щите. По сути, речь идет о целой инфраструктуре, скрытой подо льдом: с жилыми отсеками, лабораториями, техническими зонами и коммуникациями.

Интересно, что сама база не была затеряна в прямом смысле — о ее существовании знали историки и военные архивы. Но впервые за десятилетия удалось увидеть именно ее структуру в деталях сквозь толщу льда. Фактически ученые получили «снимок» законсервированного объекта, который долгое время оставался недоступным для глаз.

Как удалось увидеть объект подо льдом?

Ключевую роль сыграла радиолокационная технология UAVSAR — метод дистанционного зондирования, при котором используются радиоволны, способные проникать через лед. В отличие от видимого света, такие сигналы не рассеиваются на поверхности и могут проходить через плотные слои, отражаясь от границ между различными структурами — например, между льдом и пустотами или между слоями разной плотности.

Ранее подобные исследования ледяного щита Гренландии уже проводились, но они давали в основном двумерные профили, где сложно было различить детали. В новой съемке удалось получить более сложное и детализированное изображение: отдельные элементы базы — туннели, переходы и камеры — проявились как четкие геометрические линии внутри ледяной толщи.

Важно, что обнаружение произошло фактически случайно: ученые не искали искусственные объекты, а изучали внутреннюю структуру ледника. Это типичная ситуация для современных исследований ледяных щитов — по мере роста точности данных начинают проявляться не только природные, но и техногенные структуры.

Что представляет собой база?

База была построена инженерными подразделениями армии США в 1959–1960 годах. Она представляла собой разветвленную сеть туннелей общей протяженностью несколько километров, вырезанных в ледяной толще. По данным Science Alert, Внутри находились жилые помещения, лаборатории, склады и технические зоны. Для своего времени это был один из самых амбициозных экспериментов по созданию инфраструктуры в экстремальных условиях.

Формально объект позиционировался как научная станция, где проводились исследования льда и климата. Однако он был частью более масштабного военного проекта, целью которого было создание скрытой системы размещения ракет под ледяным щитом. Такая схема позволяла бы разместить вооружение вне зоны прямого наблюдения. Кроме того, именно на этой базе проводились одни из первых бурений, позволивших изучить климатическое прошлое Земли.

Дополнительной особенностью базы было использование компактного ядерного реактора, который обеспечивал энергией всю инфраструктуру. Это делало объект автономным, но одновременно добавляло риски, связанные с эксплуатацией в нестабильной ледяной среде.

Проект оказался неосуществимым. Главная причина — динамика самого льда. Ледяной щит постоянно движется, деформируется и испытывает внутренние напряжения. Туннели постепенно сжимались, их приходилось постоянно укреплять, а расчеты показывали, что в долгосрочной перспективе поддерживать такую систему невозможно. В результате объект был закрыт уже в 1967 году.

Аналоги подобных проектов существовали, но были значительно проще. В Гренландии и Антарктиде создавались временные подледные станции и тоннели, однако они не достигали такого масштаба и не предполагали длительного использования.

Почему база оказалась погребена подо льдом?

После закрытия объекта на него продолжали накапливаться снег и лед. В условиях Гренландии этот процесс идет непрерывно: ежегодно поверхность ледяного щита получает новые слои осадков, которые постепенно уплотняются и превращаются в плотный лед.

Со временем это приводит к тому, что любые сооружения, находящиеся в верхних слоях, оказываются все глубже. Именно так база оказалась погребена на десятки метров ниже поверхности. При этом лед не просто накрывает объект, но и медленно деформирует его, сжимая и изменяя форму туннелей.

Ледяные щиты в этом смысле работают как естественный «консерватор». Внутри них могут сохраняться не только современные объекты, но и древние ландшафты, растения и даже микроорганизмы. Например, под гренландским льдом уже находили остатки древних экосистем и следы прошлых климатических эпох.

Однако у такого «консервирования» есть предел. Современные климатические изменения приводят к ускоренному таянию ледяного щита. Исследования показывают, что в будущем отдельные участки могут начать вскрываться, и тогда законсервированные объекты — включая эту базу — потенциально окажутся ближе к поверхности.

Экологические риски

Сегодня база полностью заброшена и продолжает находиться внутри ледяного массива. Однако ее состояние вызывает интерес не только с исторической, но и с экологической точки зрения: во время эксплуатации базы использовался ядерный реактор, а также образовывались различные виды отходов. После закрытия часть инфраструктуры была демонтирована, но значительное количество отходов осталось внутри ледяного массива.

Пока лед сохраняет стабильность, эти материалы остаются изолированными. Однако при ускоренном таянии ледников объект частично или полностью может оказаться на поверхности в будущем и неизвестно, чем это грозит.

