«Гонец» стал оператором спутниковой системы связи «Экспресс-РВ»

Компания «Гонец» получила статус оператора новой системы «Экспресс-РВ», обеспечивающей непрерывную спутниковую связь по всей России с особым акцентом на Арктику.

На «Гонец» возложены радиочастотное обеспечение системы, создание и продвижение абонентского оборудования и цифровых сервисов, в том числе на международном рынке. Компания также будет участвовать в летных испытаниях и разработке наземных комплексов управления и связи.

Выбор оператора обосновали многолетним опытом эксплуатации систем «Гонец» и «Луч», а также наличием необходимых частотных разрешений. Система «Экспресс-РВ» включает орбитальную группировку из четырех космических аппаратов на высокоэллиптической орбите и обеспечивает непрерывное связное покрытие всей территории России.

Особое внимание в проекте уделено обслуживанию Арктического региона и организации широкополосной связи на судах, следующих вдоль Северного морского пути.

