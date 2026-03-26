Новую Siri можно будет вызвать внутри других приложений

Apple уже долгое время готовит масштабное обновление своего знаменитого голосового помощника, который в эру ИИ «чувствует» себя не лучшим образом. Так, по последним данным СМИ, новая версия Siri будет не отдельным сервисом. Она сможет взаимодействовать с любым приложением, будь то системное или скачанное с App Store, прям внутри него.

Новый помощник (с якобы кодовым именем Campo), сможет обращаться к заметкам, письмам и сообщениям, искать информацию в интернете, а также работать со сторонними приложениями. При этом Apple будет использовать «собственную ИИ в связке с технологиями Google».

Как пишут СМИ, пользователь сможет, например, выделить текст, нажать на пункт «Ask Siri» (Спросить Siri) и задать вопрос или дать поручение помощнику, не переключаясь между программами. Также в клавиатуре появится опция «Write with Siri» (Написать с Siri).

Сама Siri станет более разговорчивой и будет поддерживать диалог. Изменится и внешний вид.

Ждём WWDC, где её могут показать.