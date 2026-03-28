Пять явлений на Земле, которые происходят из-за Луны

Гравитация, освещенность и орбитальные циклы Луны формируют сразу несколько процессов на Земле. Часть из этих них хорошо изучена, другие до сих пор остаются предметом научных споров. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

© jakkapan21/iStock.com

Приливы и перераспределение энергии в океане

Приливы — самый очевидный результат влияния Луны. Они возникают из-за гравитационного притяжения, которое создает деформацию водной оболочки Земли. В результате формируются два приливных «горба», и уровень воды циклически меняется.

Но важнее не сами приливы, а их последствия. Исследования показывают, что приливные силы участвуют в вертикальном перемешивании океана и перераспределении тепла между слоями воды. Это влияет на климатическую систему планеты, включая циркуляцию океанических течений. Приливное перемешивание играет ключевую роль в глобальном переносе энергии в океане и может влиять на устойчивость климатических процессов.

Кроме того, приливное трение постепенно замедляет вращение Земли. По данным геофизических наблюдений Корнельского университета, сутки удлиняются примерно на 1,7 миллисекунды за столетие, а Луна при этом постепенно удаляется от Земли примерно на 3,8 см в год.

Приливные силы в земной коре

Гравитация Луны влияет не только на воду, но и на твердую оболочку Земли. Этот эффект называют «земными приливами». Под действием притяжения планета деформируется — ее поверхность может подниматься и опускаться на десятки сантиметров. Эти колебания настолько малы, что незаметны без приборов, но они фиксируются с высокой точностью с помощью спутников и геофизических датчиков.

Исследования показывают, что приливные силы могут влиять на напряжения в земной коре. В отдельных случаях они рассматриваются как фактор, способный немного повышать вероятность слабых землетрясений или микросейсмической активности. Например, анализ Гарвардского университета показал статистическую связь между фазами Луны и частотой некоторых типов тектонических событий, особенно в зонах разломов.

Циркалунарные ритмы у животных

Один из самых устойчивых эффектов Луны связан с биологическими циклами. У многих видов обнаружены так называемые циркалунарные ритмы — внутренние часы, синхронизированные с лунным месяцем.

Особенно ярко это проявляется в морских экосистемах. Кораллы, например, синхронно выпускают половые клетки строго в определенные фазы Луны. Это увеличивает вероятность оплодотворения и делает процесс размножения более эффективным.

Похожие механизмы наблюдаются у морских червей, рыб и ракообразных. По данным The Scientist, эти ритмы закреплены на генетическом уровне и регулируются внутренними биологическими механизмами, а не только внешними сигналами. Интересно, что такие циклы сохраняются даже в лабораторных условиях, что указывает на их эволюционную устойчивость.

Изменения сна у человека

Влияние Луны на человека остается спорной темой, но ряд исследований показывает слабые, но измеримые эффекты. В одном из экспериментов, опубликованном в Science Direct, ученые обнаружили, что в период полнолуния у участников:

снижалась доля глубокого сна примерно на 30 процентов,

увеличивалось время засыпания,

снижался уровень мелатонина.

Еще одно исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что люди в разных регионах мира засыпают позже и спят меньше в дни перед полнолунием. Причем эффект наблюдался даже при наличии искусственного освещения, хотя был выражен слабее.

При этом крупные метаанализы не всегда подтверждают стабильность этого влияния. Поэтому в научной среде считается, что эффект возможен, но его сила невелика и зависит от условий.

Нарушение в работе пищевых цепочек животных

Лунный свет — еще один важный механизм воздействия. Несмотря на низкую интенсивность, он влияет на поведение животных и структуру экосистем. Исследования показывают, что:

хищники чаще охотятся при яркой Луне,

жертвы снижают активность,

изменяются миграции и режим питания у многих видов.

Работы, опубликованные в Springer Nature Link, демонстрируют, что освещенность может менять баланс «хищник — жертва», а значит — влиять на целые пищевые цепочки. Кроме того, лунный свет участвует в навигации. Некоторые насекомые и морские организмы используют его как ориентир, а изменение фаз Луны влияет на их перемещения.

Общее у всех этих процессов одно: они почти незаметны в повседневной жизни. Приливы видны, но их связь с климатом — нет. Деформации земной коры измеряются приборами, а не ощущаются. Биологические ритмы сложно уловить без длительных наблюдений.

Кроме того, многие эффекты Луны накладываются на другие факторы — солнечное излучение, температуру, погодные условия. Поэтому их трудно выделить отдельно. Однако, современные исследования, основанные на спутниковых данных, больших выборках и молекулярной биологии, постепенно позволяют «вытащить» влияния Луны из общего фона.

