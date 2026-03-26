Первые одомашненные собаки в Европе появились раньше, чем считалось

Генетики сдвинули сроки начала одомашнивания собак в Европе. Проанализировав ДНК более 200 древних собак, они установили, что мы приручили наших лучших друзей более 14 000 лет назад. Собаки, жившие в Европе до эпохи земледелия, также внесли значительный вклад в генофонд тех, кто появился после распространения сельского хозяйства, и даже современных собак.

«Собаки были единственными домашними животными, которые появились до земледелия, поэтому их эволюция помогает нам понять, как этот глобальный перелом в образе жизни отразился на нашей собственной истории», — говорит генетик Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика, соавтор исследования.

Старые кости, новые технологии

Собаки были одомашнены из серых волков в период между 32 000 и 11 000 лет назад, ближе к концу последнего ледникового периода. Они стали первыми животными, вступившими в тесную связь с человеком, задолго до зарождения земледелия. Однако ученые до сих пор не знают, где и как именно это произошло. Прежде самые ранние прямые генетические свидетельства о собаках датировались всего 10 900 годами назад. Кроме того, анализировать ДНК из останков более древних представителей семейства псовых (canids) сложно, а изучение внешнего вида костей не всегда позволяет понять, как именно собаки отделились от волков.

Ученые исследовали ДНК из 216 скелетных останков псовых, результатами чего поделились на страницах Nature. Из них 181 образец относится к периоду, предшествующему неолиту — началу земледелия, — то есть примерно к времени старше 10 000 лет. Останки были найдены на территории Европы и Западной Азии, включая Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Турцию, Швецию, Данию и Шотландию. Чтобы извлечь из костей максимум пригодного для анализа генетического материала, команда применила метод гибридизационного захвата. Эта техника позволяет создать молекулярные зонды, которые вылавливают ДНК псовых среди микробной ДНК, часто загрязняющей очень древние останки.

Благодаря гибридизационному захвату ученые идентифицировали множество ранних собак. Самый древний образец в выборке датируется 14 200 годами и был найден в пещере Кесслерлох в Швейцарии в 1903 году. Это челюсть одной из самых ранних собак, подтвержденных генетически, она уступает лишь собаке из Турции возрастом 15 800 лет.

Собака из Кесслерлоха возрастом 14 200 лет имела больше генетического сходства с европейскими собаками, чем с азиатскими. Это позволяет предположить, что одомашнивание произошло задолго до рождения этой особи — ведь потребовалось время, чтобы европейские и азиатские собаки стали генетически различными.

«Без этих передовых генетических инструментов мы бы не смогли с уверенностью отличить собак от волков, опираясь только на строение скелета», — признал эволюционный генетик Андерс Бергстрем из Университета Восточной Англии соавтор исследования и бывший постдок из Института Крика.

Первые собаки европейских земледельцев

Распространение земледелия в Европе сопровождалось масштабной миграцией народов из Юго-Западной Азии. Чтобы понять, какую роль в этот переходный период могли играть собаки, команда смоделировала происхождение европейских собак на момент появления на континенте первых земледельцев. Ученые обнаружили, что генетические изменения у собак во многом, хотя и в меньшей степени, отражали изменения в человеческих популяциях.

На основе своего анализа исследователи пришли к выводу, что собаки местных групп охотников-собирателей, уже живших в Европе, внесли вклад в генофонд собачьих популяций, которые уже около 10 000 лет назад сосуществовали с земледельцами.

«Удивительно, что собаки, жившие еще до эпохи земледелия, внесли существенный вклад в генофонд как собак эпохи сельского хозяйства, так и современных европейских собак, — добавил Скоглунд. — Очевидно, собаки были важны для наших предков, ведь первые земледельцы, переселяясь в Европу, словно переняли местных собак-охотников в свои общины».

Многие вопросы об одомашнивании собак остаются открытыми. Исследовательская группа продолжает выяснять, где и как псовые распространялись по Европе. Ученые полагают, что одомашнивание, скорее всего, произошло где-то в Азии. По словам Бергстрема, «каждое новое свидетельство — это шаг вперед в этом долгом пути».