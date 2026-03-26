Планшет Honor выдержал сотни «выстрелов» теннисными мячами из пушки

Планшет HONOR Pad X8b выдержал сотни «выстрелов» теннисными мячами из пушки
Энтузиасты решили проверить прочность планшета HONOR Pad X8b. Для этого по устройству… стреляли теннисными мячами из специальной пушки.
Скорость подачи составляла от 90 до 124 км/ч, а всего по планшету выпустили около 300 мячей. В эксперименте также участвовал профессиональный теннисист, который добавил ещё более сильные удары. Несмотря на это, сам планшет остался полностью рабочим. На его корпусе и экране не появилось заметных повреждений, а внутренние компоненты продолжили работать без сбоев.
Во время теста наряду с HONOR Pad X8b расстреляли: гипсовые головы, детский конструктор, будильники, металлический лист и даже стиральную машину. Выдержать такого «натиска» они не смогли
HONOR Pad X8b, напомним, оснащён экраном 11 дюймов с разрешением 1920×1200 и 90 Гц. У него две камеры по 5 мегапикселей, а также аккумулятор на 10 100 мА·ч. Устройство работает на Snapdragon 680, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.