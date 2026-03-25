Ученые МГУ оценили запасы «голубого углерода» Арктики

Почвоведы Московского государственного университета (МГУ) представили первый комплексный обзор запасов так называемого «голубого углерода» в береговых экосистемах холодных морей Северного полушария.

© Ferra.ru

Специалисты проанализировали более 200 научных публикаций. Результаты показали, что марши и морские луга Арктики являются мощным природным резервуаром углерода, однако их роль часто не учитывают в международных и национальных климатических расчетах.

По словам доцента кафедры географии почв факультета почвоведения МГУ Натальи Орешниковой, исследование выявило географический дисбаланс. Большинство работ сосредоточено в урбанизированных районах, тогда как обширные арктические территории остаются практически неизученными. Это может искажать представления о глобальном углеродном балансе.

Согласно данным, прибрежные экосистемы занимают менее 2 процентов площади Мирового океана, но при этом поглощают и накапливают углерод в три-пять раз эффективнее тропических лесов на единицу площади.